CIVITAVECCHIA – «L’arrivo dei 35 milioni per l’epocale accordo procedimentale Italcementi-Fiumaretta è la prova plastica della bontà del lavoro della Lega». Parola del capogruppo della Lega a Città Metropolitana, Antonio Giammusso che ha sottolineato come «in pochi mesi, dalla firma di Salvini alla presenza del Sindaco Ernesto Tedesco, la road map è stata portata avanti con decisione, grazie al serio lavoro degli uffici e con il coordinamento del Ministero delle Infrastrutture. Il traguardo tagliato – ha spiegato Giammusso – rende giustizia delle chiacchiere di chi non credeva alla veridicità dell’operazione. Oggi bisogna dire grazie al Ministro Salvini, al Sottosegretario Freni, al Senatore Durigon, al coordinatore regionale Bordoni hanno aiutato l’Amministrazione comunale a materializzare un sogno. L’impegno preso da Salvini con il nostro territorio è stato mantenuto: la città avrà assi viari, zone a verde e uffici direzionali al posto della sacca di degrado all'ex Italcementi, il porto avrà il suo spazio di espansione a Fiumaretta e gli elettori una chiara prova della efficacia dell'azione di governo della Lega».

Non è dello stesso avviso il M5S, che torna a criticare l’intera operazione. «Nella Legge di Bilancio, il Governo non inserisce i soldi per Civitavecchia. Allora, le proteste dal territorio portano prima all’emendamento che porta solo 19,5 milioni, e successivamente a un secondo emendamento che permette di raggiungere i 35 milioni. Ad un lettore poco attento potrebbe quasi sembrare che sul nostro territorio siano arrivati 70 milioni, ma che in realtà sono sempre gli stessi 35 milioni celebrati due volte a suon di fanfara – hanno spiegato, ricordando i 35 milioni annunciati a gennaio al momento della firma dell’accordo - l’entusiasmo del centrodestra cela una verità scomoda: quei 35 milioni possono essere utilizzati solo se il Comune consegna il sito di Fiumaretta bonificato all’Autorità di sistema Portuale. Nonostante gli impegni sottoscritti, il Comune non dispone attualmente di tali risorse, rendendo l’intera “valanga di soldi” un miraggio finora irraggiungibile. Con l’approccio della campagna elettorale e la consapevolezza del fallimento amministrativo nel territorio, il centrodestra sembra cercare di ingannare i civitavecchiesi con promesse vuote. La triste verità – hanno concluso – è che le azioni amministrative hanno finora solo privato la città di molte opportunità, dal parco Saraudi a Campo dell’Oro allo stadio Fattori, per citarne solo due».