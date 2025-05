CIVITAVECCHIA – «La questione sicurezza non può più essere ignorata né minimizzata. Come denunciato nelle scorse settimane, i fatti di cronaca sono in aumento, la città vive un disagio crescente che compromette la qualità della vita»

A dichiararlo è il consigliere comunale della Lega, Antonio Giammusso, che interviene sul tema della sicurezza urbana rilanciando una proposta concreta, come già fatto ieri dal collega di Forza Italia Luca Grossi: «È arrivato il momento di smettere di chiudere gli occhi. Propongo la convocazione di un consiglio comunale aperto sulla sicurezza, alla presenza delle forze dell’ordine, dei comitati di quartiere, delle associazioni e di tutti i cittadini. Basta divisioni ideologiche: su un tema così importante, serve il contributo di tutti. Non si tratta di alimentare paure – ha concluso - ma di affrontare la realtà con serietà e rispetto per chi la vive ogni giorno. L’amministrazione ha il dovere di ascoltare e agire. Noi siamo pronti a fare la nostra parte».