CIVITAVECCHIA – Black out frequenti e continui. Famiglie al buio. Attività in difficoltà per l’assenza prolungata della corrente elettrica. Un disagio dietro l’altro, con i problemi che aumentano in queste giornate torride. Ogni giorno ormai manca si registrano sbalzi di corrente o assenza di energia per minuti, ma anche per diverse ore.

«Rivolgo un appello al Sindaco affinché convochi con urgenza un tavolo con Enel per affrontare i disagi gravissimi che stanno colpendo la città» ha tuonato il capogruppo della Lega Antonio Giammusso.

«Da giorni intere zone di Civitavecchia sono al buio senza alcun preavviso, creando enormi difficoltà ai cittadini e alle attività commerciali – ha infatti ricordato – commercianti costretti a buttare via alimenti per mancanza di refrigerazione, forni e pasticcerie impossibilitate a lavorare, negozi costretti a chiudere per il caldo insostenibile. Non possiamo dimenticare gli anziani, che stanno soffrendo le alte temperature senza nemmeno la possibilità di accendere un ventilatore. Chiedo all’Amministrazione – ha concluso Giammusso – di attivare da subito una risorsa interna dedicata a raccogliere le segnalazioni di danni e disservizi, con l’obiettivo di predisporre una richiesta di risarcimento danni formale ad Enel. La città merita rispetto».