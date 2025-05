CIVITAVECCHIA – A un anno dall’insediamento dell’amministrazione giallorossa guidata dal sindaco Marco Piendibene, il consigliere comunale di minoranza e capogruppo della Lega, Antonio Giammusso, lancia un duro atto d’accusa contro l’operato della giunta. «Civitavecchia merita di più», è il grido con cui Giammusso apre la sua nota, puntando il dito contro le condizioni in cui versa la città. «Le strade sono dissestate, la città è sporca, il verde pubblico abbandonato - attacca il consigliere - e mentre il Giubileo avanza, ci si presenta con un pessimo biglietto da visita».

Tra i punti più critici segnalati, la situazione della Marina. «Dopo aver eliminato l’unica attrattiva artistica presente - ha aggiunto riferendosi alla Statua del Bacio, pronta a trasferirsi nella vicina Santa Marinella - oggi i bagni pubblici sono chiusi e il degrado è evidente. Nessuna attenzione neanche ai turisti, ai quali offriamo uno spettacolo desolante».

Giammusso annuncia anche una prossima interrogazione in consiglio per denunciare l’inaccessibilità della Terrazza Guglielmi: il montascale per disabili, afferma, «è abbandonato da tempo».

Non manca poi un riferimento al PEBA, il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, approvato mesi fa anche grazie al contributo della minoranza. «Un documento importante, ma completamente disatteso - ha sottolineato il salviniano - nel bilancio non è stato stanziato neppure un euro per iniziare i lavori. Laddove si potrebbe agire, si preferisce non fare nulla».

Conclude con un richiamo politico diretto al sindaco: «Siete in maggioranza, non più all’opposizione. È ora di assumersi le proprie responsabilità».

