CIVITAVECCHIA – Si terrà sabato 8 febbraio alle 16 all’hotel San Giorgio il congresso cittadino di Fratelli d'Italia Civitavecchia, presieduto dall'on. Sara Kelany, responsabile nazionale del Dipartimento Immigrazione di Fratelli d'Italia e vedrà la partecipazione anche del presidente della Federazione dei circoli della Provincia di Roma sen. Marco Silvestroni e di Eurodeputati, parlamentari e dirigenti nazionali, regionali e provinciali del Partito.

«Il congresso - dichiara il coordinatore di Fratelli d'Italia di Civitavecchia in carica, Paolo Iarlori - sarà un importante momento di incontro e di confronto, ma anche di festa per la nostra comunità militante di Civitavecchia, con la partecipazione di esponenti nazionali del Partito. Prevista la presenza di Eurodeputati, parlamentari italiani, consiglieri ed assessori regionali, consiglieri di Città metropolitana di Roma e dirigenti nazionali e provinciali del Partito, a partire dai Rappresentanti istituzionali eletti ed espressione del circolo di "Giorgio Almirante" di Civitavecchia: il consigliere regionale Emanuela Mari, il consigliere Metropolitano Giancarlo Frascarelli, il capogruppo in consiglio comunale Massimiliano Grasso, il consigliere comunale Simona Galizia. Ringrazio - conclude Iarlori - la Federazione Provinciale e, in particolare, il sen. Marco Silvestroni, per la costante attenzione ed il sostegno che in questi anni non ha mai fatto mancare a me personalmente ed a tutto il circolo territoriale di Fratelli d'Italia di Civitavecchia che ho l'onore di rappresentare, un circolo che ha vissuto in questi anni una importante crescita in termini di iscritti e di consensi, affermandosi come uno dei circoli più importanti a livello provinciale».

Il congresso eleggerà il coordinatore comunale e nove componenti del coordinamento di Civitavecchia.