Per garantire la maggiore efficienza organizzativa in vista delle prossime elezioni amministrative ed europee, il coordinatore provinciale Massimo Giampieri, sentito il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia della provincia di Viterbo, ha provveduto al commissariamento dei circoli territoriali di Nepi, Bolsena, Blera e Capranica. Sono stati nominati commissari: Daniele Sabatini per il circolo di Nepi; Mario Lega per quello di Bolsena; Gianluca Grancini per quello di Blera ed infine Mauro Rotelli per quello di Capranica. Il partito rivolge ai nuovi commissari il proprio augurio di buon lavoro a sostegno delle comunità locali che potranno continuare a riconoscere in Fratelli d’Italia un punto di riferimento irrinunciabile per tutto il territorio