CIVITAVECCHIA – Forza Italia ha consegnato questa mattina nelle mani del direttore generale della Asl Rm4 Rosaria Marino e del direttore sanitario dell’ospedale San Paolo Antonio Carbone il “Piano strategico per il servizio sanitario pubblico” redatto dagli azzurri e parte centrale del nazionale del partito, promossa su input del segretario Antonio Tajani e rivolta alle strutture sanitarie pubbliche del Paese.

La nutrita delegazione di Forza Italia guidata dal Deputato del territorio, Alessandro Battilocchio e dal capogruppo in Comune Luca Grossi, alla presenza dell’intero coordinamento cittadino, oltre ai rappresentanti di Forza Italia Giovani e Azzurro Donna, si è recata infatti al San Paolo per portare sul territorio l’iniziativa nazionale sulla sanità. «Abbiamo incontrato medici e personale tutto, visitato gli ambienti dell’ospedale, parlato con i cittadini – ha spiegato Battilocchio - la struttura, grazie agli interventi degli ultimi anni, è notevolmente migliorata, con diverse punte di eccellenza. Vanno studiate modalità e meccanismi di incentivazione per favorire la permanenza di giovani medici e personale specializzato, per rispondere al meglio alle richieste e alle esigenze dell’utenza. Continueremo nelle prossime settimane con visite analoghe e sopralluoghi in tutto il territorio della Asl Roma 4».