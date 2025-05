SUTRI - Si è svolto a Sutri il congresso cittadino di Forza Italia, durante il quale è stato rinnovato il consiglio direttivo comunale. Alla guida del coordinamento locale è stato eletto Vincenzo Petroni, nominato vice coordinatore Milo Maggini. Il ruolo di presidente onorario è stato affidato a Girolamo Palombi, mentre Giuseppe Tonetti è stato nominato vicepresidente onorario. All’incontro hanno preso parte il coordinatore provinciale Alessandro Romoli e il vicario provinciale Giuseppe Fraticelli, a testimonianza della vicinanza e dell’attenzione del partito ai territori. Il nuovo consiglio direttivo è composto da 21 membri: Vincenzo Petroni, Roberto Zocchi, Antonio Farnese, Serafino Cacchiarelli, Davide Scovacricchi, Andrea Crisciotti, Domenico Carlino, Stefano Casini, Angelo Palombi, Domenico Apolloni, Gianluca Zocchi, Luca Mancinelli, Ylenia Casini, Domenico Berni, Annalisa Zocchi, Annamaria Ciccolessi, Giulia Cacchiarelli e Paolo Persiani. «Sono molto soddisfatto che si sia celebrato il congresso cittadino di Forza Italia a Sutri – ha dichiarato Vincenzo Petroni –. Abbiamo rinnovato un consiglio direttivo forte, rappresentativo e radicato nel territorio. Insieme a me, presidente del consiglio comunale, fanno parte del direttivo anche amministratori come Roberto Zocchi, attuale consigliere comunale e futuro assessore, e numerose persone competenti e appassionate. Questo gruppo potrà dare un contributo concreto alla crescita di Sutri, al rafforzamento del partito nella Tuscia e, perché no, anche a livello regionale».

