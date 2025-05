CAPRANICA - Sala gremita e grande partecipazione al congresso comunale di Forza Italia, che si è svolto domenica presso il centro culturale “Mattarella”. A presiedere i lavori il segretario provinciale Alessandro Romoli, affiancato dal vicesegretario provinciale vicario Giuseppe Fraticelli.

Durante l’assemblea sono stati eletti i nuovi organi del partito a livello comunale. Coordinatrice di Forza Italia Capranica è stata nominata Maria Giuseppina Rossi, con Italo Cionni nel ruolo di vice coordinatore. Presidente onorario è Nazzareno Liberati.

Il consiglio direttivo è composto da Carlo Manzo, Paola Carrazza, Massimo Barbarani, Raffaele Luzzi, Alessandro Tomarelli, Francesco Virgili, Lucia Nicolai, Roberto Mazzolini, Cosimo Franco, Veronica Longobardi e Tania Mariani.

A portare il saluto istituzionale in apertura è stato il sindaco di Capranica Pietro Nocchi. Numerose le autorità presenti: il capogruppo di Forza Italia in provincia di Viterbo Francesco Ciarlanti, il consigliere provinciale Ermanno Nicolai, il segretario provinciale dei giovani Angelo Balletti, i sindaci Sandrino Aquilani (Vetralla), Rinaldo Marchesi (Barbarano Romano), Francesco Di Biagi (Latera) ed Emanuele Maggi (Bassano Romano), i consiglieri comunali Vincenzo Petroni e Roberto Zocchi (Sutri), e la consigliera Lucia Liberati (Bassano Romano).

«Sono onorata per la fiducia ricevuta – ha dichiarato Maria Giuseppina Rossi –. Inizia un percorso di impegno e ascolto, con l’obiettivo di rappresentare al meglio le esigenze della nostra comunità e rafforzare la presenza di Forza Italia sul territorio».

«Siamo molto soddisfatti per la grande partecipazione e per l’entusiasmo che si respira intorno a Forza Italia – ha commentato Romoli –. A Capranica nasce una squadra coesa, competente e profondamente legata al territorio, pronta a lavorare con serietà per affrontare le sfide politiche e amministrative che ci attendono».