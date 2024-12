TARQUINIA - Chiuso l’accordo tra il candidato sindaco Alessandro Giulivi e Forza Italia/Noi moderati in vista delle elezioni dell’8 e 9 giugno. Venerdì 10 maggio, alle ore 9,30, presso la sede della sezione di Forza Italia in Corso Vittorio Emanuele 30 sarà presentata la lista di Forza Italia e Noi Moderati, con tutti i nomi dei candidati consiglieri che concorreranno insieme per il rinnovo della giunta comunale, per Alessandro Giulivi sindaco. Sarà una delle cinque liste che sosterrà Giulivi in corsa per il secondo mandato: ci saranno infatti anche la lista di Fratelli d’Italia, la lista Futura, Rinascimento e Udc. Per Forza Italia una scelta in linea con le Europee: «Una scelta - spiegano da Forza Italia e Noi moderati - che ricalca la decisione di presentare un unico simbolo per la tornata europea, e in linea con l'intergruppo in Regione Lazio. Forza Italia e Noi Moderati sono due partiti che pur nelle differenze si ritrovano, nell'ambito del più ampio schieramento del centrodestra, ad avere obiettivi politici comuni. A Tarquinia come alla Pisana e nelle liste per la campagna elettorale in Europa ci presenteremo con lo stesso simbolo". Alla conferenza stampa interverranno i consiglieri regionali Giorgio Simeoni (Fi) e Nazzareno Neri (NM), Manuel Catini, consigliere comunale di Tarquinia e vicecoordinatore provinciale di Forza Italia, Francesco Ciarlanti, commissario comunale di Forza Italia a Tarquinia, Alessandro Romoli, segretario provinciale di Forza Italia - Viterbo, Cristina Volpe, commissario di Noi Moderati - Tarquinia, Marco Di Stefano, coordinatore regionale per il Lazio di Noi Moderati e Alessandro Giulivi, sindaco uscente di Tarquinia e candidato. «Il centrodestra è la nostra casa naturale e la partecipazione di Fi vuole rappresentare l’area moderata che è sempre indispensabile in una alleanza di governo. Una lista di donne e uomini che sono pronti ad affrontare le nuove sfide per il rilancio della città. In questi mesi abbiamo consolidato dei rapporti umani e politici con l’amministrazione uscente, confrontandoci sulle principali priorità programmatiche ed abbiamo definito un accordo amministrativo e politico che riteniamo possa essere vincente». Quanto all’Udc, la scelta di tornare con il centrodestra portando avanti una propria lista è spiegata dal segretario provinciale Gino Stella: «Una scelta voluta dall’assemblea dei tesserati di Tarquinia: dopo una votazione democratica si è deciso di unire il centrodestra. Presenteremo una nostra lista, mantenendo i nostri principi e portando avanti i nostri ideali e le progettualità. Gli schemi politici prevalgono su eventuali problematiche e diatribe di carattere personale». Le liste dovranno essere presentate, pena l’esclusione, dalle 8 del 10 maggio alle 12 dell’11maggio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA