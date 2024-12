LADISPOLI - Non più una situazione di disagio percepita solo dai residenti del Miami negli orari notturni. Il forte odore acre che solitamente la notte pervade il quartiere a nord della città balneare, ora sembra essersi diramato “a macchia di leopardo” in tutta Ladispoli.

«Ci stanno arrivando continue segnalazioni riguardo il forte odore che viene percepito in questi giorni a Ladispoli - spiegano Circolo Sinistra Italiana Litorale Nord "Mahsa Amini" Alleanza Verdi e Sinistra - Sia di giorno che di notte, questo forte odore acre, rende difficile respirare e colpisce per essere anche nauseabondo. Non conosciamo la causa di queste esalazioni che, ai più, sembrerebbero essere di rifiuti. Di certo, gradiremmo conoscere la provenienza e sapere, innanzitutto se ci sono pericoli per la nostra salute».

Dal movimento politico chiamano in causa l’amministrazione comunale chiedendo un intervento diretto, anche con gli Enti preposti, per verificare cosa stia accadendo: «Attendiamo pertanto notizie ufficiali che per ora non abbiamo trovato. Sulla salute dei cittadini non possiamo attendere un minuto di più».

©RIPRODUZIONE RISERVATA