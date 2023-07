SANTA MARINELLA – L’ex candidato sindaco del centrodestra Domenico Fiorelli risponde alle dichiarazioni del sindaco Tidei, quando afferma che le responsabilità della mancanza di un cartellone estivo di eventi culturali, è da addebitare all’amministrazione Bacheca che ha lasciato un debito di 17 milioni di euro, che l’attuale maggioranza deve colmare.

“La tattica di Tidei è sempre la stessa – afferma Fiorelli – e cioè scaricare sugli altri le proprie responsabilità. Questa volta, il tema è la mancanza, pressoché totale, di una programmazione estiva delle manifestazioni culturali. A Santa Marinella e Santa Severa, ormai a stagione più che avanzata, non c’è un evento, un appuntamento, un cartellone che possa far dire a cittadini e turisti, stasera ci godiamo un bello spettacolo. Vuoto assoluto, programmazione vicina allo zero. Chiusa l'Arena Lucciola, la Polisportiva, riaperta con grande enfasi, offre campi di sterpaglie e poco altro, le promesse elettorali sfumate subito dopo la chiusura dei seggi elettorali. E la colpa è sempre di chi c'era prima, molto prima, perché in realtà, in tempi recenti, c'era sempre lui, il Sindaco Tidei, bravo solo con le parole ma pochi fatti, che risponde seccato a chi fa notare questo vuoto, che è poi mancanza di idee, di progetti, di voglia di offrire alla cittadinanza una offerta che non sia la solita passeggiata sul lungomare per godersi un gelato. Un po' poco per cittadini che si trovano a un'ora da Roma, e che potrebbero attrarre appassionati di cinema, teatro, presentazioni di libri, di musica e cultura in generale”. “Il Sindaco – conclude Fiorelli - si vanta di aver risanato bilanci e conti, e già ci sarebbe da dire, ma lascia il vuoto intorno a se', chiude alla circolazione zone fra le poche con una apprezzabile vivacità, lascia le spiagge senza controllo, mentre Santa Marinella e Santa Severa appassiscono”. ©RIPRODUZIONE RISERVATA