CIVITAVECCHIA – Il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia Civitavecchia ha presentato una mozione in Consiglio Comunale per l'intitolazione di una via o di un edificio comunale a Raul Di Gennaro (1919 – 2012), Medaglia d'Argento al Valore Militare ed eroe di El Alamein, nonché Stella d'Oro Coni al Merito Sportivo.

«La mozione, presentata dal capogruppo Massimiliano Grasso e dai consiglieri Simona Galizia e Giancarlo Frascarelli – spiegano dal partito - intende onorare la memoria di un cittadino illustre che ha lasciato un segno indelebile nella storia di Civitavecchia e del Paese. Raul Di Gennaro, con il suo coraggio e il suo valore militare dimostrato durante la Seconda Guerra Mondiale, e con i suoi successi sportivi, rappresenta un esempio di dedizione e di spirito di sacrificio per le future generazioni».

«Abbiamo proposto di celebrare la figura di Raul Di Gennaro come eroe e patriota civitavecchiese secondo quanto previsto dallo Statuto del Comune – ha ribadito il capogruppo Massimiliano Grasso – la maggioranza ha incredibilmente voluto rinviare la cerimonia, adducendo motivazioni ridicole e pretestuose. Nessuno ha avuto comunque il coraggio di votare contro la proposta e tutti hanno affermato di apprezzare la figura di Raul. Quindi ora non abbiamo dubbi che questa mozione che, essendo già trascorsi oltre 10 anni dalla scomparsa di Raul, ha l’obiettivo di ricordarlo anche nella toponomastica cittadina, possa essere votata al più presto all’unanimità dal Consiglio Comunale, in attesa di definire le modalità con cui celebrarlo come eroe il prossimo 17 marzo».

La mozione sottolinea l'importanza della figura di Raul Di Gennaro, affinché la sua memoria possa essere tramandata e il suo esempio possa ispirare i giovani di Civitavecchia.

«Ricordare nella toponomastica cittadina Raul Di Gennaro è doveroso, quale segno di gratitudine per ciò che ha fatto da soldato ma anche da sportivo e da dirigente sportivo. Un Civitavecchiese insignito della Medaglia d'Argento al Valore Militare dal Presidente della Repubblica e della Stella d'Oro per alti meriti sportivi dal Coni merita di essere ricordato con stima e gratitudine - il commento di Paolo Iarlori, coordinatore cittadino di FdI – ricordarlo è anche necessario, per tramandare il suo ricordo alle future generazioni, per ciò che ha rappresentato e che può ancora rappresentare: un Uomo di enorme spessore morale e che ha vissuto con coerenza la sua vita, giorno dopo giorno, per testimoniare con passione e con la forza dell'esempio i valori della Patria, dello Sport, del senso di comunità, della rettitudine e della famiglia. Un grande esempio di alto senso del dovere, di coraggio, generosità, di coerenza ed altruismo per tutti noi e per le future generazioni».

Fratelli d’Italia Civitavecchia auspica, infine, che la mozione trovi la più ampia condivisione tra le forze politiche in consiglio comunale nel rispetto della memoria di un personaggio che con le sue gesta ha contribuito a rendere grande Civitavecchia.