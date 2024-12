CIVITAVECCHIA – Grande successo per l'appuntamento di Civitavecchia con il gazebo di Fratelli d'Italia a largo monsignor D’Ardia. «Abbiamo illustrato a tantissimi concittadini come il governo Meloni, riforma dopo riforma (premierato, autonomia differenziata, fisco e giustizia), sta cambiando l'Italia – ha spiegato il coordinatore Paolo Iarlori – grazie al nostro presidente della federazione provinciale senatore Marco Silvestroni, all'amico onorevole Andrea Volpi, al nostro consigliere regionale Emanuela Mari, al consigliere metropolitano Giancarlo Frascarelli, ai consiglieri comunali Massimiliano Grasso e Simona Galizia ed ai tanti militanti che sono intervenuti ed hanno contribuito al successo dell'iniziativa. Avanti così con Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia, insieme agli alleati della coalizione di centrodestra, per costruire una Italia più libera, più forte e più giusta».