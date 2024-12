SANTA MARINELLA – Se c’è stato un partito che a Santa Marinella ha superato di gran lunga la percentuale ottenuta a livello nazionale, quello è Fratelli D’Italia che alle Europee in Italia ha conquistato il 28% delle preferenze, mentre a Santa Marinella ha superato il 35%. Ovviamente, i responsabili cittadini del partito della presidente del consiglio Giorgia Meloni, colgono l’occasione per fare alcune considerazioni. “Se qualcuno ancora dovesse chiedersi in cosa consiste la buona politica – si legge in una nota della portavoce locale di FdI Roberta Alimenti - bisognerebbe guardare allo strepitoso risultato delle elezioni europee 2024 ottenuto dal nostro partito che in città ottiene il 35,29 %, andando oltre la media nazionale. Gli elettori hanno evidentemente premiato un partito che è sempre presente sul territorio con il circolo di Santa Marinella e Santa Severa, che ha sede ormai da due anni in via Borgo Odescalchi. Il gruppo si impegna quotidianamente, come ha fatto anche in questa ultima tornata elettorale, nella quale, grazie ai nostri iscritti, ha difeso il voto nelle 15 sezioni elettorali supportati dai rappresentanti di lista. Fdi risponde alle istanze dei cittadini e non aspetta le campagne elettorali per fare vetrina. Lo sanno bene i militanti che non si sono mai risparmiati, mai rilassati, continuando ad impegnarsi casa per casa, coinvolgendo amici e conoscenti per una divulgazione capillare, per il bene di tutta la comunità. Il messaggio è arrivato ai cittadini che si sentono compresi, tutelati e finalmente coinvolti e il risultato si è visto nelle urne con i 2.305 voti per la nostra lista”. “Questo per noi è il senso di comunità – conclude la nota - il principio del bene comune che anima e spinge Fdi a proseguire sulla rotta tracciata da Giorgia Meloni. Grazie a chi ci ha dato la possibilità di organizzare incontri nei propri locali, grazie a vecchi e nuovi amici, la promessa è che non abbandoneremo la buona abitudine di stare insieme nelle piazze con i nostri banchetti divulgativi. La coesione e la partecipazione sono alla base della nostra disciplina politica. Ben diversa la situazione per il sindaco Tidei, il cui partito è stato doppiato da Fdi, potremmo a tal proposito suggerire al primo cittadino di riflettere sul comportamento del doppiato d'oltralpe”.

