CERVETERI - «Si assegni almeno un'unità lavorativa in più in supporto dell'ufficio Uma (utenti motori agricoli)». È la richiesta della mozione presentata dal gruppo di FdI a firma dei consiglieri Bucchi, Orsomando, Fondate, Pavin e Piergentili. Obiettivo dell'incremento: aiutare la categoria ad accelerare l'iter per l'acquisto di carburante agricolo a prezzo agevolato. Ad oggi, infatti, i tempi di espletamento delle pratiche vanno anche «olte i 30 giorni» dalla presentazione della domanda e questo comporta il venir meno «della possibilità di approvvigionamento di carburante a prezzo agevolato» soprattutto nel periodo che va dalla primavera a fine autunno.

