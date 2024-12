CIVITAVECCHIA – Il giornalista Massimiliano Grasso fa appello all’unità di FdI attorno alla propria candidatura a sindaco.

«Ormai mancano meno di due mesi alle elezioni comunali e FdI ha il dovere di esprimere, come primo Partito di centrodestra a livello nazionale, regionale e comunale, il suo nome per il candidato Sindaco della nostra città - ha spiegato - è noto a tutti che io stesso ho proposto, dopo costanti interlocuzioni con i vertici del nostro partito, la mia candidatura. Adesso faccio appello all’unità per dare forza e concretezza non solo alla mia candidatura ma al progetto che FdI deve proporre ai cittadini di Civitavecchia, è per questo che chiedo al nostro consigliere regionale Emanuela Mari, al coordinatore di FdI Iarlori, al capogruppo Cacciapuoti e ad Alessio Romagnuolo in rappresentanza di una forte e radicata comunità politica, di sostenere la mia candidatura a Sindaco di Civitavecchia. Ritengo che solo lavorando tutti assieme potremo realizzare quello che la città da anni aspetta e merita».

L’invito è a guardare avanti, pur riconoscendo divergenze, anche aspre, in passato, per il futuro di Civitavecchia. «Gli chiedo di darmi e darci fiducia - ha concluso - per costruire una nuova avventura per la nostra città, con loro protagonisti assieme a me in questo progetto».