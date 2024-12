CIVITAVECCHIA – La consigliera regionale di Fratelli d’Italia Emanuela Mari ha raccolto l’appello dei vertici del partito e del giornalista Massimiliano Grasso. «Questo è il momento della responsabilità nei confronti della città, ed è il momento di dare un futuro e una visione alla Civitavecchia che verrà - ha sottolineato - salvaguardiamo oggi lo spirito di unità del nostro partito, che resta un elemento imprescindibile per costruire una proposta credibile. Ora conta solo il nostro amore per Civitavecchia, e la gratitudine per le migliaia di civitavecchiesi a cui ho e abbiamo promesso di dare il massimo per la Regione e per la città, oltre ogni personalismo. Scriviamo assieme il programma che vogliamo davvero realizzare per i nostri concittadini».

Intanto proprio per domani mattina Grasso ha convocato una conferenza stampa presso il circolo Giorgio Almirante, sede di Fratelli d’Italia a Civitavecchia.