CERVETERI – Nasce il circolo di Fratelli d’Italia “Andrea Augello”. L’occasione ghiotta anche per ricompattarsi in vista delle prossime elezioni comunali. Due anni ancora alla nuova tornata amministrativa, salvo clamorosi scenari improvvisi, come del resto accaduto lo scorso anno con la maggioranza frammentata nel centrosinistra. Tanta strada quindi da percorrere ma anche la consapevolezza, per il centrodestra, di non farsi trovare impreparato, e soprattutto diviso, quando sarà il momento di entrare nel vivo. A fare gli onori di casa, in via Settevene Palo, Salvatore Orsomando, consigliere comunale e coordinatore di Fdi a Cerveteri. Al suo fianco Anna Lisa Belardinelli, ex candidata a sindaco, l’ex consigliere provinciale Gabriele Lancianese, molto emozionato, il sindaco di Fiumicino Mario Baccini, il consigliere comunale e capogruppo di Fdi di Civitavecchia Massimiliano Grasso, il vicesindaco di Ladispoli Renzo Marchetti, il consigliere comunale cerveterano Luigi Bucchi, il coordinatore Fdi locale Alessio Catoni e poi un parterre d’eccezione: il vicepresidente della Regione, Roberta Angelilli, il senatore Andrea De Priamo, i consiglieri regionali Marika Rotondi ed Emanuela Mari e l’assessore regionale Fabrizio Ghera. «Una giornata importantissima – commenta Orsomando – dove siamo andati a finalizzare un percorso intrapreso due anni fa dopo un confronto moderato e democratico. Ci siamo seduti intorno a un tavolo per riunire il centrodestra e per creare un’alternativa alla sinistra che sta governando da oltre 20 anni. Siamo fieri e orgogliosi, c’è entusiasmo e anche passione. C’è il tempo necessario anche incontrando gli amici della coalizione, della Lega e di Fi. Vogliamo vincere le elezioni». Momento di commozione quando ha preso la parola l’ex consigliere provinciale Gabriele Lancianese. «Cerveteri gli doveva questo ad Andrea Augello – ricorda – lui che ha fatto tanto per questa città, riempiendola di contributi importanti, come il trenino della Necropoli poi naufragato per colpa di altre amministrazioni. Potrei elencarne tantissimi di progetti, come anche il Granarone. Ho fatto parte del suo staff e della segretaria per molto tempo, per me è stato un grande onore».

