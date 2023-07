FARNESE e il villaggio incastonato nella Provenza Francese compiono 30 anni di amicizia, siglata da una decisione del consiglio comunale con la quale si deliberava il gemellaggio tra i due paesi iscritti all’Aiccre. Anche per festeggiare questa ricorrenza, dal 7 all’11 luglio i cittadini di Beaumont sono tornati a Farnese accolti dalle tante famiglie del posto che partecipano ormai da molti anni alle iniziative del comitato gemellaggio cittadino. Durante la serata istituzionale, domenica 9 luglio presso l’anfiteatro comunale Massimo Stendardi, il sindaco di Farnese Giuseppe Ciucci dopo aver salutato con parole di grande amicizia e stima il collega francese Jacques Nattà e aver dato il benvenuto a tutti gli abitanti di Beaumont, ha ricordato quelli che ha definito “i pionieri dell’idea di unione tra i popoli di nazionalità e culture diverse” coloro che trenta anni fa diedero il via a questo progetto d’inclusione tra due popoli di nazionalità diverse. Tra loro ha ricordato Pierre Charles Anzini, l’ideatore di quello che poi divenne il gemellaggio con Beaumont de Pertuis. Il sindaco Ciucci ha concluso richiamando tutti i presenti a continuare su questa strada di duratura amicizia: «Dobbiamo essere orgogliosi, perché da qui, questa sera si solleva un grido di speranza per un’Europa senza più confini geografici e politici, perché da questa trentennale amicizia tra due popoli di nazionalità diverse ne emerge il senso più profondo di quegli ideali che sono il cardine della democrazia francese: libertà, uguaglianza e fratellanza».

Gli ha fatto eco nel suo intervento il collega francese Nattà che dopo aver riconosciuto amicizia e gratitudine ai cittadini di Farnese e per il loro primo cittadino ha auspicato un duraturo rapporto di interscambio culturale tra i due paesi. Sono poi intervenuti i rispettivi presidenti dei comitati Miriam Anzini e Roul Pons che hanno ricordato i vari momenti di questi lunghi trent’anni d’amicizia tra Farnese e Beaumont e anche loro hanno auspicato un sempre maggiore rapporto di amicizia. La serata si è conclusa con il concerto tenuto dalla banda musicale Santa Cecilia di Farnese diretta dal Maestro Giordano Rossi.

©RIPRODUZIONE RISERVA