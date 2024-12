BAGNOREGIO - Al via i lavori di demolizione della ex cantina didattica al Belvedere. Un progetto di riqualificazione di una cubatura importante mai completata nel progetto iniziale che prevedeva di ospitare una cantina didattica a servizio dell’Istituto Agrario Agosti.

Dopo 52 anni quell’incompiuta sarà demolita e restituita, con un progetto di grande funzionalità, all’accoglienza turistica e ai cittadini.

«Abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto nel settembre 2019 – spiega il sindaco di Bagnoregio Luca Profili -. Sapevamo che non sarebbe stata una passeggiat, ma ho sempre pensato che a volte le cose sembrano impossibili soltanto perché metterci le mani significa anche rischiare di fallire».

«Molti - spiega il primo cittadino - ci hanno detto che non ce l’avremmo fatta, invece eccoci: i lavori sono partiti e restituiremo a Bagnoregio un luogo importante e strategico anche per migliorare la nostra accoglienza turistica». Nel settembre 2022, Profili confidò proprio a questo giornale che il suo sogno era «riqualificare l'ex cantina didattica che si trova sul Belvedere. Una bruttura risalente agli anni Settanta, per cui stiamo già lavorando con la Provincia, proprietaria della struttura». Un sogno che diventa realtà, dunque. Il progetto prevede la demolizione parziale della struttura esistente con la realizzazione di un parcheggio interrato e il recupero dell’area a parco. Al centro una cubatura ridotta al 30-40% di quella attuale servirà a ospitare un museo capace di raccontare l’essenza del territorio di Civita, costruendo grazie alla tecnologia un legame tra il passato e il futuro. Nascerà inoltre uno spazio espositivo per ospitare mostre di qualità, una sala studio per i ragazzi e un luogo per piccole conferenze.

Lo stesso parco sarà fruibile da cittadini e turisti e diventerà location di iniziative ed eventi culturali: incontri, reading, spettacoli musicali e iniziative con i ragazzi. L’operazione permette di riqualificare una porzione di territorio di altissimo pregio, vista la vicinanza a Civita, e renderla funzionale agli importanti flussi turistici che interessano il borgo sempre più noto a livello nazionale e internazionale.

