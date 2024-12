A tornata elettorale quasi conclusa - per quanto riguarda le Comunali manca Tarquinia che va al ballottaggio - Forza Italia tira le somme e fa una disamina dell’esito delle urne relativo alle Europee e alle altre 24 amministrazioni locali che sono andate al rinnovo l'8 e il 9 giugno.

A commentare le elezioni il parlamentare Francesco Battistoni, responsabile nazionale organizzativo, e Alessandro Romoli, segretario provinciale degli azzurri che traccia una valutazione del partito nel Viterbese.

«In alcuni Comuni Forza Italia ha ottenuto risultati sorprendenti» ha dichiarato Romoli evidenziando anche le oltre 4000 preferenze espresse dal territorio alle Europee per il segretario nazionale Antonio Tajani.

«Il partito si sta riorganizzando con amministratori e dirigenti per aiutare nel buon governo del territorio» ha proseguito per poi citare alcuni dei risultati ottenuti alle amministrative, tra Comuni vinti e altri riconfermati.

E ne cita alcuni: Luca Beraldo a Celleno, i 1440 voti di Annalisa Arcangeli a Nepi, responsabile del movimento donna, Andrea Di Sorte a Bolsena, la riconferma di Ermanno Nicolai a Tessennano.

E rientra nell’ottica della riorganizzazione del partito a livello locale anche «l’apertura della sede a Palazzo Grandori, in piazza della Rocca, prima di Santa Rosa».

«Spira un vento buono. - ha concluso Romoli - Stiamo ritrovando vecchi amici che si erano allontanati e molti nuovi che si avvicinano a Forza Italia».

Un buon vento che «con il nostro atteggiamento pragmatico testimonia il nostro essere forza rassicurante, con una classe dirigente che cresce» ha rimarcato Francesco Battistoni. Il vice presidente della commissione Ambiente e Territorio alla Camera, riferendosi alla “rivoluzione” del partito in atto sul territorio, ha sottolineato che l’idea di puntare sull’organizzazione capillare «nasce da un'intuizione di Tajani, un anno fa quando dopo la scomparsa di Berlusconi ci davano per morti». Invece «abbiamo superato le 1300 tessere nella provincia di Viterbo e rifondato il movimento giovanile».

«Un consolidamento testimoniato anche nelle recenti Provinciali - ha rimarcato - Forza Italia è il secondo partito della coalizione con un buon margine di miglioramento». «Molti Comuni sono andati molto bene a livello europeo, abbiamo aumentato sia i voti sia le preferenze. Forza Italia è la terza forza politica del Paese, grazie all’alleanza con Noi moderati e diversi sindaci civici che hanno sposato i valori del partito popolare a livello europeo».

Per poi ricordare: «A Pompei quando Tajani lanciò come obiettivo per le Europee una percentuale del 10% qualcuno era scettico. Obiettivo raggiunto» ha concluso con evidente soddisfazione Battistoni.

Presenti all’incontro, tra gli altri, Giuseppe Fraticelli, Francesco Ciarlanti, Giulio Marini, Giovanni Arena ed Elpidio Micci.