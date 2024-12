CIVITAVECCHIA – «Abbiamo appreso delle dichiarazioni di Enel sul destino delle centrali di Brindisi e Civitavecchia senza, parallelamente, investimenti ben definiti e consistenti per il post-carbone. Così come prospettato, Forza Italia chiede con decisione un approfondimento». Lo ha dichiarato il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

«Brindisi e Civitavecchia sono due città che ospitano centrali da decenni che sono state importantissime per i bisogni energetici del nostro Paese – ha sottolineato - due siti che hanno dato tanto all’Italia e non possono permettersi la desertificazione industriale ed occupazionale con la chiusura dei due siti senza una riconversione industriale credibile e senza progetti seri e concreti per il futuro. Ovviamente il governo svolgerà la sua parte, assieme agli enti territoriali. Ma Enel dovrà seguire la vicenda e dare un contributo operativo alle soluzioni. Su questo saremo chiari e decisi».