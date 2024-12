CIVITAVECCHIA – Si è fatta attendere a piazza Fratti dove il centrosinistra l’ha aspettata per oltre un’ora. Alla fine la segretaria nazionale del Partito democratico Elly Schlein è arrivata poco prima delle 20 in città a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra Marco Piendibene. A fare gli onori di casa il segretario cittadino del Pd Piero Alessi, insieme ai candidati alle prossime elezioni amministrative e alle europee, come Marco Pacciotti e Daniela Rondinelli. La segretaria dem ha “benedetto” la candidatura di Piendibene in vista delle prossime amministrative, evidenziando il lavoro svolto sul territorio.

