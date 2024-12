RONCIGLIONE - Una sala gremita ha accolto Massimiliano Smeriglio, candidato alle elezioni europee per Alleanza verdi-sinistra nel collegio del centro Italia. Ne dà notizia il comitato Tuscia per Massimiliano Smeriglio.

L’iniziativa, organizzata dalla rete della sinistra civica radicata nell’area dei Cimini, ha messo intorno a un tavolo i sindaci dei due comuni che affacciano sul lago di Vico, Mario Mengoni e Angelo Borgna, i consiglieri regionali Claudio Marotta e Alessandra Zeppieri e i candidati alle prossime elezioni europee Marilena Grassadonia e Massimiliano Smeriglio. La cornice tematica era quella della giustizia ambientale e sociale, dentro la quale ognuno ha declinato il proprio intervento. Tra i passaggi più interessanti il no espresso dai due sindaci alla ricerca predatoria di fonti rinnovabili da parte di imprese private che scavalcano la volontà delle comunità locali. Claudio Marotta e Alessandra Zeppieri hanno rimarcato la necessità di una partecipazione e di una mobilitazione popolare che possa accompagnare e rafforzare il lavoro delle istituzioni a livello regionale in un’ottica di dialogo con i territori, soprattutto su tematiche e vertenze ambientali.

Su una dimensione europea, invece, gli interventi conclusivi di Marilena Grassadonia e di Massimiliano Smeriglio. Entrambi hanno evidenziato l’importanza di un pensiero di sinistra che sappia parlare alle persone e che sia allo stesso tempo chiaro e radicale nei contenuti. Dal voto del prossimo giugno dipenderanno le sorti delle istituzioni europee e la capacità dell’Europa di essere un attore internazionale autorevole, per la giustizia sociale e per la promozione della pace. Al termine dell’iniziativa di Ronciglione, una parte dei partecipanti ha raggiunto Vignanello dove è stata inaugurata la sede del comitato elettorale “Tuscia per Massimiliano Smeriglio” alla Casa del popolo. Un brindisi finale ha chiuso questo primo tour dell’europarlamentare Smeriglio nel viterbese.

