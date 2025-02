CIVITAVECCHIA – «Finalmente la prima pietra è stata posata: il porto cittadino vedrà la realizzazione di ben 9 banchine elettrificate, alcune dedicate alle navi da crociera, altre ai traghetti e alle navi da carico».

Inizia così una nota del Movimento cinque stelle cittadino all’indomani dell’inaugurazione, nella zona nord del porto, del cantiere per l’elettrificazione delle banchine,

«I movimenti cittadini – proseguono i pentastellato -, come il Comitato Nessun Dorma, il Comitato Sole e il M5S, per anni si sono spesi con dedizione per raggiungere questo grande obiettivo. Il primo decreto VIA, che prescrive la realizzazione dei collegamenti elettrici in banchina a Civitavecchia, risale al lontano 1997. Determinante è stato il finanziamento di 80 milioni di euro del PNRR, una somma ingente che fa parte dei complessivi 209 milioni, rendendo l'Italia il primo beneficiario grazie al governo Conte. La realizzazione del cold ironing, il sistema di alimentazione elettrica da banchina per ridurre le emissioni a effetto serra prodotte dalle navi, si unisce alla designazione del Mar Mediterraneo come area SECA, che prevede una drastica riduzione dell'inquinamento navale, aggiungendosi al Mar Baltico, al Mare del Nord, allo Stretto della Manica e alle coste del Nord America. Il nostro lavoro in campo ambientale è iniziato con l’amministrazione Cozzolino, il quale sindaco, tra l'altro, è stato relatore nella conferenza internazionale “Riduzione dell’inquinamento atmosferico e navale nel Mediterraneo” tenutasi a Madrid il 18 marzo 2019, e continuerà con il nostro delegato all'inquinamento navale, Dario Menditto, il quale da sempre si è speso per contrastare questo fenomeno e che promuoverà, insieme all'autorità marittima, azioni di tutela che tengano conto del mutato scenario, adeguando, o anche superando, il Civitavecchia Blue Agreement ottenuto quasi dieci anni fa. Per ora non possiamo che esprimere soddisfazione e goderci fiduciosi questo ottimo momento per la nostra città».

