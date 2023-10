MONTEFIASCONE – Un importante appuntamento politico si profila all’orizzonte di Montefiascone: l’agriturismo Bonaventura, sabato 28 ottobre alle 11, sarà il luogo di incontro per i cittadini che desiderano conoscere il futuro politico della città, grazie all’iniziativa organizzata dal commissario di Montefiascone della Lega, Emanuela Bartolini.

L’evento promette di essere un momento di confronto e di progettazione politica, coinvolgendo figure di spicco della Lega, tra cui Fabio Notazio, già assessore del Comune di Montefiascone, Fabio Bartolacci, sindaco di Tuscania e vice coordinatore provinciale, e Andrea Micci, coordinatore provinciale di Viterbo per la Lega. Inoltre, con l’europarlamentare Anna Cinzia Bonfrisco, da sempre molto legata alla Tuscia, offrirà il suo contributo e le sue prospettive sulla situazione politica locale.

Uno dei punti focali dell’incontro sarà l’accoglienza dei nuovi iscritti al tesseramento della Lega, segno tangibile di un crescente interesse verso l’azione politica del partito. «Questa riunione - spiega in una nota Bartolini - offre l’opportunità di un confronto diretto tra i cittadini e i rappresentanti del partito, permettendo a tutti di condividere idee, preoccupazioni e visioni per il futuro di Montefiascone. Al centro di questa giornata politica - aggiunge la vicesindaca di Canino - ci sarà il nuovo progetto politico proposto dalla Lega per Montefiascone. Questa iniziativa mira a delineare le linee guida per lo sviluppo e il progresso della città, tenendo conto delle esigenze e delle aspettative della comunità locale».

«L’evento - dice in conclusione Bartolini - rappresenta una preziosa occasione per i cittadini di Montefiascone di partecipare attivamente alla definizione del futuro politico della loro città. La partecipazione dei rappresentanti della Lega, insieme alla collaborazione dei nuovi iscritti e all’apporto dell’Europarlamentare Bonfrisco, promette di rendere questa giornata un momento di dialogo costruttivo e di progettazione per il benessere di Montefiascone».

