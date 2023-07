SANTA MARINELLA – Il direttivo del Centro Studi Aurhelio, interviene per ricordare all'amministrazione comunale sulla necessità di rinforzare la tinta delle strisce pedonali. “Ci troviamo costretti a chiedere ancora una volta all'amministrazione comunale – dice il direttivo - espressamente al Sindaco e ad un eventuale delegato alla viabilità, se esiste, un intervento immediato e risolutivo su tutta la superficie stradale interessata. Le strisce pedonali non si vedono più, la situazione in questi giorni è divenuta pericolosissima, continuano gli episodi di disattenzione tra gli automobilisti che non vedono la segnaletica orizzontale. Continuiamo a segnalare la scomparsa dalla sede stradale della vernice da tre anni e inoltre, i comportamenti dissennati alla guida e la scarsezza dei controlli, dovuti alla mancanza di personale della polizia municipale, determinano una situazione estremamente pericolosa. Facciamo appello anche ai media, ai comitati civici e a tutti i cittadini, oltre che alla opposizione presente in consiglio, affinché con gli opportuni strumenti di richiamo e proposta, portino all'attenzione del Sindaco, questo problema cronico ma non irrisolvibile. Non vogliamo credere che sia impossibile, nel 2023, dipingere delle strisce sull'asfalto”.

