TOLFA - I consiglieri del Pd di Tolfa Mario Curi e Chiara Riversi intervengono in merito alla questione della situazione degli operai della Cooperativa della raccolta rifiuti. "È in pericolo il futuro dei lavoratori della raccolta rifiuti e il servizio per la cittadina - spiegano i consiglieri del Pd di Tolfa Mario Curi e Chiara Riversi - a cinque giorni da quello che dovrebbe essere l'inizio del nuovo appalto, gli operai non hanno ancora firmato il contratto. I consiglieri di opposizione, i sindacati Usb e gli operai non hanno ancora potuto visionare il verbale dell'accordo firmato durante l'incontro della scorsa settimana tra i sindacati invitati, la ditta appaltatrice e la sindaca. Il Rup dice di non averla, la sindaca non ce l'ha. Chi dovrebbe averla? Una situazione surreale e un atteggiamento assurdo da parte della prima cittadina che non capiamo bene a che gioco stia giocando. Nonostante le rassicurazioni della scorsa settimana, sembra che l'avvio della nuova gestione e l'assunzione dei lavoratori sia a un punto di stallo. La paura più grande è quella che gli 11 operai tolfetani lunedì si ritroveranno senza lavoro. Oltre al disservizio che tutto ciò potrà creare ai cittadini. Intanto venerdì il sit in indetto dal sindacato usb e dai lavoratori vedrà anche il nostro sostegno e partecipazione. La sindaca riferisca immediatamente in consiglio comunale e si prenda le sue responsabilità invece di chiudersi negli uffici".