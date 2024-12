CIVITAVECCHIA – Nessun ingresso di Vittorio Petrelli, la conferma di un posto alla Pucci solo in caso di vittoria di Massimiliano Grasso per Roberta Galletta ed un nucleo consistente del M5S all’interno della maggioranza in caso di vittoria di Marco Piendibene.

Con l’apparentamento tra grillini e centrosinistra, cambiano gli scenari in consiglio comunale rispetto a quanto ipotizzato dopo il primo turno.

Nel caso venisse scelto dai civitavecchiesi Marco Piendibene, al M5S andrebbero quattro seggi, con l’ingresso quindi di Lucia Aprea, Alessandra Lecis, Dario Menditto e Flavio Fustaino, oltre a Vincenzo D’Antò in qualità di candidato sindaco. Sette i seggi del Pd (Patrizio Scilipoti, Marina De Angelis, Marco Di Gennaro, Maila Maccarini, Augusto Delle Monache, Enrico Corrias, Maila Baroncini) che ne perderebbe due a favore del M5S, due quelli di Avs (Ismaele De Crescenzo e Valentina Di Gennaro), due anche per Unione civica (Giancarlo De Gennaro e Mirko Urbani). In opposizione la coalizione Grasso avrebbe diritto a sei consiglieri: 3 di Fratelli d’Italia, due della lista Grasso, uno della Lega, con Massimiliano Grasso, Giancarlo Frascarelli, Simona Galizia, Mirko Mecozzi, Nora Costantini e Antonio Giammusso. La coalizione di Paolo Poletti vedrebbe dentro il candidato sindaco e il forzista Luca Grossi.

Se vincesse invece Massimiliano Grasso la maggioranza vedrebbe sette consiglieri di FdI (Giancarlo Frascarelli, Simona Galizia, Annarita La Rosa, Raffaele Cacciapuoti, Claudio La Camera, Alessandra Roversi e Francesco Serpa), quattro della Lista Grasso (Mirko Mecozzi, Nora Costantini, Valentina Cerrone e Nicole Serra), due per la Lega con Antonio Giammusso ed Alessia Calanni, due per la Svolta, ossia Matteo Iacomelli e Sandro Scotti. L’opposizione sarebbe composta da quattro consiglieri della coalizione Piendibene-M5S, e quindi Piendibene, Patrizio Scilipoti, Marina De Angelis e Lucia Aprea, 3 del gruppo Poletti, con Paolo Poletti, Luca Grossi e Barbara La Rosa, Enzo D’Antò e Roberta Galletta.

