CERVETERI - Un sopralluogo, quello della Asl Roma 4, partito da un esposto «relativo ad alcune carenze dell'istituto». Ricostruisce così la vicenda relativa alla Don Milani, il sindaco Elena Gubetti che attacca i consiglieri d'opposizione: «Preferiscono colorire e ingigantire situazioni che non corrispondono alla realtà, destando solamente preoccupazione e allarme nelle famiglie». Dal sopralluogo la Asl avrebbe evidenziato qualche carenza (come presenza di muffe, graffi sulle pareti e qualche ragnatela, come specificato dal dirigente scolastico Riccardo Agresti). «Insomma tutte questioni risolvibili - ha proseguito Gubetti - attraverso semplici interventi di manutenzione ordinaria che la Asl ci ha prontamente prescritto e per i quali l'ufficio ha immediatamente predisposto gli atti necessari al loro adempimento, tanto è vero che la quasi totalità degli interventi sono stati effettuati».

«All’opposizione, l’appello a fare meno allarmismo per pura propaganda politica, nel rispetto dei ragazzi e del lavoro degli uffici comunali».

Non ci stanno però i consiglieri d'opposizione che evidenziano come siano dovuti trascorrere quasi «due mesi dalla ripresa delle lezioni per far effettuare i lavori di manutenzione necessari ai due plessi scolastici» e che per riuscirci «è dovuta intervenire la Asl su esposto dei genitori che hanno rilevato situazioni che si sarebbero dovute risolvere prima del suono della prima campanella». I consiglieri tornano poi a quei lavori di manutenzione effettuati o da effettuare di cui ad oggi l'amministrazione non ha ancora fornito «le informazioni, più volte richieste».

©RIPRODUZIONE RISERVATA