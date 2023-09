MONTALTO DI CASTRO -«Dodicimila euro di portabiciper le spiagge libere a stagione finita». L’ex sindaco di Montalto di Castro Sergio Caci e l’ex assessore Giovanni Corona per l’associazione “Insieme” criticano l’amministrazione della sindaca Emanuela Socciarelli per l’ennesima scelta fuori tempo.

« Le “Idee in Comune” dell’amministrazione comunale hanno portato ad un altro grande risultato, in ottica turistica per le nostre marine - attaccano Caci e Corona - Ebbene, scorrendo la determina n. 102 del 7 settembre 2023, si legge “ritenuto incentivare e agevolare l’utilizzo di mezzi ecosostenibili per raggiungere la spiaggia” Tutto rientra nel contributo regionale avente ad oggetto “valorizzazione economica del litorale laziale… a supporto della stagione balneare 2023” arrivato a giugno. Vi chiederete: cosa avranno pensato questa volta? La risposta è semplice : a stagione balneare praticamente finita, compriamo 12mila euro di portabici per le spiagge libere».

«Un intervento “in piena tempistica” con la stagione balneare 2023, come indicato dalla Regione: - ironizzano i due esponenti dell’associazione Insieme - dopo aver avuto spiagge sporche, immondizia ovunque, lamentele, marciapiedi mai lavati, ora con i porta biciclette settembrini la stagione è salva. Perché per l’amministrazione Socciarelli, come disse Jerry Cala’ nel celebre film Sapore di Mare: “l’Estate non è una stagione, ma uno stato d’animo”».

