CERVETERI - «Dobbiamo lottare uniti, salvare il futuro dei nostri figli e di quelle persone che nel territorio hanno costruito un patrimonio agricolo con molto sudore». Il consigliere Gianluca Paolacci interviene sulla crisi che stanno vivendo gli agricoltori a causa delle politiche Ue. Al centro delle proteste che si stanno espandendo a macchia di leopardo in Italia e negli Paesi europei ci sono l'obbligo di mettere il 4% dei terreni a riposo, il bonus "Benessere animali" di cui dal 2026 si perderanno le tracce, proprio come dal 2030 si perderanno quelle del bonus Gasolio, il Green Deal europeo.

«È inaccettabile quello che vorrebbero applicare dall'Europa, che causerebbe un ridimensionamento di aziende costruite con fatica, portate avanti con coraggio e tanti sacrifici - ha detto il consigliere Paolacci - Quello che chiedo di stare uniti e di aprire dibattiti con le istituzioni per far sentire la voce degli agricoltori - dichiara Paolacci. I nostri territori dal comune di Fiumicino a Cerveteri, passando per Ladispoli e il lago, offrono tante eccellenze, quali i carciofi, il latte, i meloni e tanti prodotti che arrivano nelle tavole. La genuinità delle coltivazioni non può essere falcidiata da assurde decisione, che comprometterebbero un settore già vessato da tasse e aumenti pesanti. Dobbiamo lottare uniti, salvare il futuro dei nostri figli e di quelle persone che nel territorio hanno costruito un patrimonio agricolo con molto sudore». E il consigliere si appella ai sindaci del territorio e alle associazioni di categoria: «Facciamoci sentire».

