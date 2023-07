TUSCANIA – Discarica di Arlena, l’opposizione chiede un consiglio straordinario.

Come anticipato su queste colonne, è fissato per domani alle 19 il consiglio comunale sulla revoca della delibera di consiglio comunale (n. 28 del 30/09/2020) avente per oggetto la realizzazione nel territorio di Arlena di una discarica.

La richiesta è arrivata dal gruppo consiliare “Per Arlena di Castro – Centrodestra”.

Si prevede una grande partecipazione vista l’attenzione sul tema e, dunque, sindaci dei comuni limitrofi, amministratori e associazioni hanno già fatto sapere che ci saranno.

In prima linea, il sindaco di Tuscania Fabio Bartolacci.

«Spero – dice – che qualche consigliere di maggioranza si ravveda e si possa adottare la revoca della delibera per far sì che su questo territorio, già messo a dura prova da campi eolici, fotovoltaici e possibili depositi di scorie nucleari, non venga ulteriormente danneggiato con due discariche nel territorio di Arlena. Sono in contatto con altri sindaci e sono convinto che mercoledì ci sarà grande partecipazione».

Il primo cittadino poi anticipa che «il Comune ha presentato ricorso al Tar contro l’autorizzazione alla discarica».