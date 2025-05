LADISPOLI - Mentre nell'aula Fausto Ceraolo, dove si stava discutendo la mozione presentata dalla consigliera Amelia Mollica Graziano per chiedere alla Regione il potenziamento del 118, il consiglio comunale veniva rinviato a data da destinarsi per il botta e risposta molto acceso tra opposizione e primo cittadino con i consiglieri di maggioranza che hanno deciso di abbandonare i banchi perché «offesi» dalle parole della consigliera Daniela Ciarlantini; il circolo ladispolano di Forza Italia torna sull'argomento. Obiettivo: risolvere le problematiche che si sono venute a creare all'ex Pit sulla statale Aurelia. Da giorni infatti «piovono preoccupate segnalazioni di cittadini di Ladispoli e Cerveteri che non troverebbero più adeguata assistenza», spiega il nuovo segretario politico di FI, Fabio Capuani. «In questi giorni - ha assicurato - avvieremo una serie di serrati confronti con gli esponenti parlamentari e regionali di Forza Italia per sollecitare l’interessamento su una tematica che interessa quasi centomila residenti tra Ladispoli e Cerveteri. Una popolazione che tra poche settimane si raddoppierà con l’arrivo dei villeggianti estivi». E tra gli interventi che il circolo ladispolano di Forza Italia intende chiedere c'è proprio il «potenziamento delle ambulanze del 118 a cui i cittadini hanno iniziato a rivolgersi. La nostra città cresce in modo esponenziale di nuovi residenti, tra pochissime settimane, secondo alcune proiezioni, ospiteremo almeno centomila vacanzieri sul litorale, è improcrastinabile potenziare l’offerta pubblica in materia di assistenza sanitaria. Forza Italia con l’assessore alla Sanità, il capogruppo consiliare, i delegati ed il direttivo del movimento, sono mobilitati su una situazione che impone a tutti di non voltarsi dall’altra parte perché la salute rappresenta una priorità assoluta. La percezione della gente dimostra la delicatezza della situazione. Ma è altresì vero che è inutile alzare i toni della polemica, la scelta di trasformare i Posti di Primo intervento fu adottata anni fa a livello di governo. I comuni come Ladispoli non hanno competenze dirette sulla sanità. Lavorare tutti insieme, accantonando divisioni e steccati ideologici - sottolinea Capuani - appare l’unica soluzione per individuare una strategia fondamentale, essendo in ballo la salute della gente. Forza Italia si impegna ad informare tempestivamente la popolazione su ogni novità che riguardi questa nevralgica tematica».

