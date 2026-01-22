CIVITAVECCHIA – «A pensar male qualche volta ci si azzecca, diceva qualcuno, ma qui, non si tratta più di pensare, ma di prendere atto della realtà. Solo chi non vuole non vede ciò che ha sotto gli occhi: una Macrostruttura ben congegnata, finalizzata al perseguimento dell’operazione finanziaria per la svendita del patrimonio pubblico e non solo».

È la lettura delle nuove nomine dirigenziali a Palazzo del Pincio fatta da Fabiana Attig, ex consigliera e candidata della Svolta, che torna ad evidenziare dubbi e criticità, ad esempio, sul nuovo segretario generale Stefano Schirmenti, che risulterebbe indagato nell’ambito di un’inchiesta a Roma. «Ha per caso dimenticato (così come fece il sindaco Piendibene con le sue proprietà) di dichiarare nella sezione “Trasparenza” di avere dei carichi pendenti? In caso di condanna per falso in atto pubblico potrebbe conseguire la decadenza immediata dalle cariche pubbliche. Perché mai nominare una figura così delicata con questo tipo di curriculum?».

Spazio anche per il nuovo responsabile del servizio 1 Elpidio Bucci, «uomo gradito, forse ben conosciuto, dal “Fondo Immobiliare o ASP Finance” società di advisoring protagonista di grandi operazioni di gestione patrimoniale a Civitavecchia ma anche del comprensorio di Comuni della Provincia. Oggi dopo anni inconcludenti e grazie al fuggi fuggi dei dirigenti, il Sindaco Piendibene spiana la strada alla Asp Finance. Infatti, dopo tanto affanno, la Asp Finance riesce a chiudere il cerchio con il piazzamento di tutti i suoi uomini dentro Palazzo del Pincio governando così indisturbata il comune di Civitavecchia. Nessuno che parla, nessuno che affronti il problema. Neppure dopo l’ennesimo scempio della messa in vendita della Ficoncella e delle Terme. É lo stesso cliché in tutti i comuni dall’inizio degli anni 2000, piazzando uomini nella governance dei Comuni. A Civitavecchia sta accadendo la stessa identica cosa – ha concluso Attig – con la nomina del consulente Giustini loro progettista (Italcementi, Paesaggistica Terme, ecc) ora con Elpidio Bucci uomo di fiducia della Asp Finance. Il cerchio si è chiuso. Ma l’opera magistrale il sindaco Piendibene, il buon padre di famiglia l’ha compiuta con la nomina di un segretario Generale su cui pende la richiesta di rinvio a giudizio per falso ideologico, con tanto di udienza preliminare già fissata a giugno prossimo. Sicuri di poter dire che la legalità e la correttezza dell'azione amministrativa è in mani sicure?».