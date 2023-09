MONTALTO DI CASTRO - Fari puntati sull’amministrazione comunale di Montalto di Castro. Nel piccolo paese si attende ancora di conoscere il nome del nuovo assessore che andrà a ricoprire gli incarichi lasciati scoperti dal dimissionario Francesco Corniglia. Il dibattito politico resta acceso con l’opposizione che chiede a gran voce un consiglio comunale.

«Da tempo, dopo l'uscita di Francesco Corniglia dalla maggioranza, abbiamo pensato di richiedere un consiglio comunale straordinario che facesse chiarezza sulla decisione dell'assessore uscente, nonché, in riferimento ad essa, sulla posizione della maggioranza a guida Socciarelli, in merito ad una tale scelta - affermano i consiglieri comunali Luca Benni, Angelo Brizi, Angelo Di Giorgio ed Elisabetta Puddu - Abbiamo deciso di dare un tempo all'amministrazione perché essa stessa convocasse il consiglio, fornendo delucidazioni al riguardo, cosa che, nonostante di giorni ne siano trascorsi abbastanza, non è avvenuta».

«Pertanto - affermano i consiglieri d’opposizione - questa mattina abbiamo inoltrato una richiesta di consiglio comunale straordinario per parlarne, nella sede opportuna, così da ottenere i chiarimenti che tanto i cittadini quanto l'opposizione, meritano. Oggi, la chiarezza è dovuta ».

