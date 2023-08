SANTA MARINELLA – Dopo le esternazioni della lista civica Coalizione Futuro che ha espresso tutto il suo dissenso su quanto accaduto su Lungomare Pyrgi a Santa Severa, dove una fogna ha sversato in mare diversi litri di liquami, il sindaco Pietro Tidei, interviene per spiegare l’evento.

“Troviamo di cattivo gusto da parte della Coalizione Futuro – dice il sindaco - contestualizzare un incidente ecologico, che pur ha la sua rilevanza, come il momentaneo sversamento di acqua nere da un fosso, con il programma opere future sul territorio come la 167.

Il fatto che qualche cittadino, poco attento alle regole, ha provocato una situazione di pericolo alla salute dei bagnanti, prontamente fronteggiato ed eliminato, non può essere materia di speculazione politica. Il progetto in zona 167 infatti va bene oltre e punta a dare l'opportunità ai più giovani con bassi limiti di reddito, di acquistare in cooperativa una casa, generando a cascata sull' economia del territorio intuibili ricadute in termini di lavoro”.

Il sindaco poi si congratula per le opere di restyling del Green Park. “Con la riapertura del Green Park, prende forma il progetto che vuole rendere Santa Marinella e Santa Severa delle vere “città verdi” con oltre 20 parchi.

Ora i residenti e i villeggianti potranno finalmente beneficiare di un altro parco dove poter giocare e praticare lo sport serenamente. Abbiamo restituito alla città un nuovo punto di aggregazione e di riferimento per tutti coloro che vogliono trascorrere giornate all’aperto, spensierati e in compagnia”.

