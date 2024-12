NEPI - Il consiglio comunale, durante l’utima seduta, ha approvato il progetto definitivo per la costruzione di un depuratore nel nucleo spontaneo di Grezzano.

A darne notizia sui propri account social, è il sindaco Franco Vita.

«L’opera - spiega il primi cittadino nepesino - è finanziata al 100% dalla Regione Lazio, a valere su una legge regionale riferita ai nuclei urbanistici sorti spontaneamente. In tal modo - sottolinea Vita - si conclude l’intervento per la realizzazione di un impianto fognario per Grezzano». Non solo: «È intenzione di questa amministrazione proseguire l’opera di risanamento del nucleo abitativo di Grezzano con l’installazione di un impianto di illuminazione pubblica», annuncia il sindaco. «In tal modo finalmente dopo questo investimento gli abitanti di Grezzano potranno chiedere i titoli edilizi in base alla volumetria disponibile». Nella stessa seduta del consiglio comunale, inoltre, il consiglio comunale ha deliberato «l’acquisizione al patrimonio comunale le opere di urbanizzazione di parte della lottizzazione Nepi 2 , dopo l’esito positivo del collaudo delle opere realizzate. Come prevede la legge l’impianto fognario è quello idrico saranno trasferiti alla Talete Spa», conclude il sindaco Vita.

