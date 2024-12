PIANSANO - “Deposito nazionale rifiuti radioattivi. Le ragioni del no della Tuscia”.

Sabato 16 marzo alle 17 nella sala Conferenze a Piansano si terrà un incontro informativo di zona organizzato dall’amministrazione del comune di Piansano e dalla locale associazione gruppo archeologico Piansano.

L’incontro curato dal comitato Montalto futura, ha come obiettivo quello di informare capillarmente la cittadinanza riguardo le criticità a cui si andrebbe incontro se fosse scelta la Tuscia come sede del deposito nazionale.

Interverranno Carlo Alberto Falzetti, presidente del comitato No scorie Montalto futura e Massimo Gobbi, consulente Onu per l’energia e l’ambiente che parleranno di cosa sia il deposito, del modo in cui sono state scelte le aree idonee dei potenziali rischi e delle possibili soluzioni.

L’ingresso è libero e gratuito e tutti sono invitati a partecipare.

