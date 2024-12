“Con questo ddl, soprattutto grazie al lavoro della commissione Giustizia, possiamo colmare un vuoto legislativo del diritto alla difesa. Vogliamo garantire sempre il corretto svolgimento del processo e abbiamo armonizzato la normativa con le esigenze pratiche e personali dei legali”. Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia e componente della commissione Giustizia Marco Silvestroni, Che aggiunge: “Affermiamo oggi un principio di civiltà, aggiungendo un tassello alla più ampia riforma della giustizia che vogliamo attuare. Azzeriamo - osserva ancora - la disparità di trattamento tra i giudici e gli avvocati difensori, perché finora per i magistrati è possibile rinviare anche più volte le udienze per impedimenti personali, per gli avvocati, invece, persino una situazione familiare gravosa ed urgente non giustifica la richiesta di un rinvio. Tuteliamo dunque il principio di indipendenza ed autonomia nell’esercizio del diritto di difesa dei cittadini”, conclude Silvestroni.