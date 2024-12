«Coinvolgere i movimenti civici di centrodestra a supporto della lista di Forza Italia, l’unico partito italiano a rappresentare con orgoglio i grandi e immortali valori del Partito Popolare Europeo». Così il segretario provinciale di Forza Italia, Alessandro Romoli, che aggiunge: «È questa la lungimirante e preziosa operazione politica, avviata dal segretario nazionale di FI Antonio Tajani, alla quale va il mio sincero plauso. Il segretario Tajani - prosegue Romoli - ha infatti lanciato un appello ai movimenti civici di ispirazione cristiana, liberale, riformista ed europeista a convergere alle elezioni europee nel sostegno a Forza Italia. L’obiettivo - spiega - è di fornire una casa a tutte quelle esperienze politiche che, per comunanza di vedute politiche e valoriali, trovano e troveranno sempre in Forza Italia un alleato fedele e competente. Si cominciano peraltro a registrare le prime importanti adesioni a questo appello. Tra gli autorevoli amministratori e politici che lo hanno firmato troviamo anche Claudio Scajola (sindaco di Imperia e Presidente della Provincia di Imperia), Luigi Brugnaro (sindaco di Venezia), Alessandro Ghinelli (Sindaco di Arezzo) e Mario Baccini (Sindaco di Fiumicino)».

«È bene sottolineare - dice in conclusione Romoli - che questo appello, che verrà pubblicamente presentato e sottoscritto nei prossimi giorni a Roma, non mette in nessun modo in discussione l’autonomia politico-organizzativa dei vari movimenti aderenti, ma propone semplicemente una lodevole unione delle forze che si richiamano ai valori del Ppe.

La nostra idea di Europa continua ad essere quella indicata dai padri dell’europeismo Konrad Adenauer, Robert Schuman e Alcide De Gasperi. Faremo di tutto per realizzarla».

