«Bene lo stanziamento di 600mila euro da parte della giunta regionale del Lazio in favore dei Comuni lacuali per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della fruizione dei litorali balneabili per l'annualità 2025». Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini. «Un intervento - dice - che consentirà di incrementare l'attrattività dei nostri laghi, mete molto apprezzate e ricercate da un turismo di qualità, proveniente soprattutto dall' estero. Un ringraziamento alla giunta Rocca, agli assessori Fabrizio Ghera, Manuela Rinaldi e Roberta Angelilli per l' impegno costante rivolto alla valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico regionale di cui i laghi sono una risorsa fondamentale , con l'obiettivo di rendere la stagione estiva sempre più sicura, accogliente e funzionale allo sviluppo turistico ed economico del nostro territorio».