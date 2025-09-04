CIVITAVECCHIA – Il 17 settembre alle 17, presso la Compagnia Portuale di Civitavecchia, si terrà l’iniziativa “Dal Porto alla Palestina”, un momento di confronto, testimonianza e mobilitazione al fianco del popolo palestinese.

Promossa dai Giovani Democratici, «l’iniziativa – spiegano – intende rafforzare il legame tra le realtà antifasciste italiane e la lotta di liberazione palestinese. Dalla memoria della Resistenza nasce la responsabilità di opporsi oggi a ogni forma di apartheid, colonialismo e violenza di Stato. Civitavecchia, città portuale e luogo simbolico di lavoro e solidarietà, si fa ponte con il Mediterraneo: dal porto parte un messaggio chiaro e forte, amplificato anche dalla voce che giunge direttamente dal mare, dalla Global Sumud Flotilla. Quest’anno infatti l’appuntamento assume un significato speciale: sarà infatti presente, in collegamento diretto dalla Global Sumud Flotilla, Arturo Scotto, deputato del Partito Democratico. La sua testimonianza in mare, dalla flottiglia internazionale impegnata a rompere l’assedio e ad affermare il diritto del popolo palestinese alla libertà, darà voce a una mobilitazione che supera confini e ostacoli, portando il Mediterraneo al centro della solidarietà internazionale».

Arricchiranno il dibattito Yousef Salman, Delegato Mezzaluna Rossa Palestinese e Presidente della Comunità Palestinese di Roma e Lazio, Pietro Tidei, Sindaco di Santa Marinella, Marina Pierlorenzi, Presidente ANPI Provincia di Roma. Seguiranno i contributi di Marietta Tidei, Consigliera Regione Lazio, Eleonora Mattia, Consigliera Regione Lazio, Emanuela Droghei, Consigliera Regione Lazio. Concluderanno l’iniziativa i saluti istituzionali dell’amministrazione di Civitavecchia.