«Il Governo Meloni continua a dimostrare con i fatti la propria attenzione verso le esigenze reali dei territori: nell’ambito del piano straordinario per le Province, predisposto dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla provincia di Viterbo sono stati destinati 9.670.784,35 euro per interventi di manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale provinciale».

A darne notizia è l’onorevole Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati.

«Si tratta di risorse di rilevanza strategica – sottolinea Rotelli – che consentiranno l’avvio di opere attese da anni e il recupero funzionale di un patrimonio infrastrutturale fondamentale per la mobilità e la coesione del nostro territorio. Intervenire sulla viabilità – spiega - significa migliorare la sicurezza dei cittadini, facilitare i collegamenti tra i centri urbani e le aree interne e promuovere una crescita territoriale equilibrata. Particolare attenzione – prosegue il deputato – sarà riservata a quelle zone che, per troppo tempo, hanno vissuto in condizioni di marginalità: oggi, grazie a un’azione politica chiara e determinata, anche queste comunità tornano protagoniste di una visione di sviluppo inclusiva e lungimirante. Ringrazio l’Esecutivo guidato da Giorgia Meloni per l’impegno e la sensibilità nei confronti della provincia di Viterbo che, finalmente - conclude Rotelli - dispone delle risorse necessarie per intervenire in modo incisivo sulle criticità della rete viaria e promuovere uno sviluppo equilibrato e diffuso del territorio».