CERVETERI – Mentre l’amministrazione comunale, sindaco in testa difende il suo operato, la crisi di maggioranza si fa più forte anche all’interno di Governo civico. Dopo la fuoriuscita del consigliere Luigi Geronzi e la decisione del vicesindaco Federica Battafarano di non sottoscrivere il documento, altri cinque membri, che si erano candidati alle passate amministrative, hanno deciso di abbandonare il gruppo coordinato dall’ex sindaco Alessio Pascucci annunciando pubblicamente sostegno al sindaco Elena Gubetti. «Le accuse dell'ex sindaco Pascucci sulla gestione dei condoni edilizi a Campo di Mare e sulla gestione amministrativa generale sono chiaramente pretestuose e confermano la nostra paura iniziale. Dietro le richieste di azzeramento e di totale revisione della macchina amministrativa - richieste che non troviamo giuste nel metodo che si è cercato di imporre- si celano chiaramente fini ben lontani dal bene della città che rischiano di compromettere il futuro del nostro territorio», scrivono Federica Battafarano, Luigi Geronzi, Giovanni Federici, Nicole Sannino, Alessio Lasorella, Lorenzo Manzo e Santino Roberti.

I sette esponenti si dicono dunque «fedeli alla fiducia che la città ha riposto in noi e nel sindaco Gubetti».« Questa decisione (la fuoriuscita da Governo civico, ndr) è necessaria per il bene comune, poiché non possiamo sostenere strategie che riteniamo dannose per la nostra comunità. La recente uscita della vicesindaca Federica Battafarano dal movimento è stata una diretta conseguenza della sua scelta di non sottoscrivere il documento di appoggio esterno e di fuoriuscita dalla maggioranza. Questo gesto dimostra la sua integrità e responsabilità».