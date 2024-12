MONTALTO - Mese delle start up della Cna Viterbo: proposte per le attività e le imprese di Montalto Pescia dall’ex assessore Giovanni Corona dell’associazione Insieme per Montalto e Pescia. «Ho letto con attenzione l’interessante ed importante iniziativa della Cna nelle sedi della nostra provincia - afferma Corona - Partirà infatti “il mese delle start up” per seguire le imprese da 0 a 36 mesi. Come amministrazione comunale, approvando uno specifico regolamento in consiglio comunale nel 2018 e avviando la misura negli anni a seguire, avevamo realizzato (per quanto di nostra specifica competenza di legge) una misura “Per la concessione di contributi alle imprese in regime De Minimis”. Si trattava di un sostegno alle imprese in regime “de minimis” presenti sul territorio comunale ed alle start-up con sede operativa e unità locale nel Comune di Montalto di Castro, mediante due differenti tipi di agevolazioni: un Bonus assunzioni ed un contributo in conto capitale per nuove imprese costituite da giovani. All’interno del bando avevano maggiore punteggio le attività produttive con sede nel centro storico in primis, ed a seguire nelle zone artigianali e nelle restanti parti del territorio comunale. La volontà era quella di rilanciare l’economia cittadina investendo nel recupero dell’agglomerato storico del paese, oltre ad incentivare la creazione di nuovi posti di lavoro. Insieme alla campagna di promozione #sostieni ci furono a mio avviso due importanti aiuti al comparto delle attività commerciali e produttive in generale. Oggi un’iniziativa interessante sarebbe quella di riproporre la strada tracciata, magari anche ampliandola e migliorandola laddove possibile, e perché no proprio in collaborazione con la Cna e le altre associazioni di categoria che volessero partecipare. Spero che l’amministrazione comunale prenda in considerazione questa proposta».

©RIPRODUZIONE RISERVATA