CIVITAVECCHIA – «È con grande orgoglio e senso di responsabilità che ho raccolto la nomina a far parte del coordinamento provinciale di Forza Italia».

Lo dice l’assessore ai servizi sociali Deborah Zacchei eletta nel nuovo direttivo provinciale del partito.

«L’incarico – prosegue – rappresenta un segnale positivo anche per i tanti nuovi iscritti che ho coinvolto in questi mesi e che sono pronti a un impegno ancora maggiore in vista delle elezioni europee e amministrative. Buon lavoro anche all’ononorevole Alessandro Battilocchio, che ringrazio sentitamente per la fiducia ricevuta, e a tutta la rinnovata squadra azzurra che, sotto la guida del segretario Antonio Tajani, è pronta ad affrontare le prossime sfide».

