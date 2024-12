CIVITAVECCHIA – Un consiglio comunale veloce e tecnico, quello di oggi, dedicato all’ingresso di due nuovi consiglieri, così come anticipato nei giorni scorsi.

Si è infatti proceduto alle surroghe di Patrizio Scilipoti e Vincenzo D’Antò, entrati in giunta, e alla conseguente convalida di Albertina Cottuno per il Pd e Giancarlo Cangani, per la lista D’Antò. Dopo l’approvazione dei verbali di quattro sedute di aprile scorso, il presidente Marco Di Gennaro ha convocato i capigruppo per una prima riunione. L’obiettivo quello di portare già alla prossima seduta di consiglio, in programma martedì mattina, la revoca della delibera del consiglio comunale con il quale, la precedente amministrazione Tedesco, aveva espresso la volontà di uscire dalla Città Metropolitana, abbracciando il progetto della costituzione della nuova Provincia Porta d’Italia.

Questi i capigruppo: Marina De Angelis (Pd), Ismaele De Crescenzo (Avs), Giancarlo De Gennaro (Lista Piendibene Sindaco), Giancarlo Cangani (Lista D’Antò), Alessandra Lecis (M5S), Massimiliano Grasso (FdI), Mirko Mecozzi (Lista Grasso-la Svolta), Antonio Giammusso (Lega), Luca Grossi (Forza Italia), Paolo POletti (lista Poletti).