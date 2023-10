LADISPOLI – “Questo consiglio non s’ha da fare”.

Dopo il caos sulle assenze del consigliere Pascucci e del consiglio comunale prima convocato e poi rinviato a dopo l'estate, non c'è pace per vita politica ladispolana.

Questa volta a finire nel mirino dell’opposizione, sono le tempistiche delle convocazioni della massima assise cittadina. Riflettori puntati in particolar modo sul consiglio prima fissato per il 12 ottobre e successivamente annullato.

Troppi pochi giorni di preavviso per il consigliere Eugenio Trani, in contrasto con il regolamento comunale che ne disciplina la convocazione.

Polemiche inutili per il presidente della massima assise cittadina, Carmelo Augello che, dopo aver appurato un errore da parte dell'ufficio (la convocazione non effettuata nei tempi previsti), avrebbe contattato telefonicamente «ogni consigliere comunale per avere la disponibilità a svolgere il consiglio nella data già stabilità».

Una volta trovata «la disponibilità di tutti, ho provveduto stabilire l’incontro per la data del 12 ottobre».

Ed è qui che è scoppiato il putiferio. Nonostante gli accordi telefonici «con tutti i consiglieri, incluso lo stesso Trani», proprio quest'ultimo avrebbe inviato «lettera di contestazione dei termini applicati (e concordati)», spiega Augello.

Una guerra a suon di "carte bollate" e pallottoliere alla mano insomma che ha già portato al rinvio per ben due volte dell'adunanza, con Trani che annuncia: «Approssimazione e troppo presidenzialismo è fin troppo facile, ma torneremo fiduciosi cercando di far comprendere il significato di giorni liberi, ed anche che ascoltare i consiglieri non è un inutile esercizio, ma può portare a conoscere meglio i regolamenti e le prassi».

E ad attaccare il presidente del consiglio, in "soccorso" del collega, c'è anche la consigliera Amelia Mollica Graziano che parla di «inadeguatezza» di Augello che si sarebbe «manifestata in vari modi» («Inefficienza nel gestire le sedute consiliari», «totale mancanza di neutralità», «mancanza di competenza tecnica»).

